234 íîâè ñëó÷àÿ íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, Ïëîâäèâ îòíîâî ñðåä " ïúðâåíöèòå" â òåæêàòà ñòàòèñòèêà

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Íà ïúðâî ìÿñòî ïî áðîé íà íîâèòå ñëó÷àè îòíîâî å Ñîôèÿ - 99 íîâè ñëó÷àè, ñëåäâàò ÿ ãðàäîâåòå Ïëîâäèâ - 24 è Áëàãîåâãðàä - 19.
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