234 íîâè ñëó÷àÿ íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, Ïëîâäèâ îòíîâî ñðåä " ïúðâåíöèòå" â òåæêàòà ñòàòèñòèêà

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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 10:30 / 15.07.2020Êîìåíòàðè (5)82
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234 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà çàðàçåíè ñ COVID-19 ó íàñ ïðåç ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà, ïðè íàïðàâåíè 4 885 PCR òåñòà, ñî÷àò äàííè íà Åäèííèÿ èíôîðìàöèîíåí ïîðòàë. 

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