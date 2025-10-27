ЗАРЕЖДАНЕ...
25% разлика в цената на един продукт между селски магазин и супермаркет
©
Често обаче един и същ продукт се оказва с разлика от 1-2 стотинки, при сравняване на брошури на големи търговски вериги.
Сигнал до Bulgaria ON AIR показва фрапираща разлика в цената на продукт, който не е от малката или голямата потребителска кошница, но вероятно не е изключение при формирането на цените.
Пакетирани сладки, популярни като "сълзици", в село Житен струват 2,80 лв.
В голяма верига супермаркети същият продукт струва 3,39 лв.
Разликата е 59 стотинки, което на фона на по-ниската цена представлява разлика от близо 25% - допълнителна печалба за търговската верига.
Магазинът с по-ниската цена е на 20 км от центъра на София.
Още по темата
/
Потвърдено от Федерацията на хлебопроизводителите: Хлябът е поскъпнал с повече от 20% за последната година
26.10
Чужденец, който живее у нас: Обичам България и устроих живота си тук, но цените на храните са шокиращи
22.10
ДПС-Ново начало изпраща писма до КЗК и КЗП: Очаква информация за взетите мерките срещу спекулата на цените
21.10
Френските производители работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%
21.10
Сергей Иванов: Когато хората тръгват към промоция, много често тръгват към най-ниското качество
16.10
Млекопреработвател: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
16.10
Според НСИ инфлацията спада през септември, но влезем ли в магазина нямаме такова усещане – защо
15.10
Още от категорията
/
Експерт: Парите от втория стълб могат да се получават разсрочено или като пожизнена пенсия. Ако осигуреният не доживее до пенсия, се наследяват
17:59
Психотерапевт: Това е причината домакините да имат проблем с простирането, обирането на паяжините и ползването на високо разположени шкафчета
13:24
Десислава Бенина: Над 70% от анкетираните учители имат силна мотивация да използват изкуствен интелект
12:03
Кардиолог: Дори промяната само с един час изисква време за приспособяване – обикновено между три и седем дни
26.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.