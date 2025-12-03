278 образователни институции влизат в Списъка на защитените детски
©
За защитена градина се определя тази, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра до най-близката друга детска градина или училище.
За защитено училище (от I до VII клас) се определя това, което ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици ще трябва пътуват на не по-малко от 20 километра, за да учат.
За защитено училище (от VIII до X клас) се определя училище, което при закриване или преобразуване, най-малко 15 ученици ще пътуват повече от 30 километра до най- близкото друго държавно или общинско училище, в което се провежда обучение в съответния клас.
Още по темата
/
Зам.-здравният министър: Съвместната работа с БЗС и МОН показва, че споделяме обща цел и работим в правилната посока
02.12
Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
01.12
Борислав Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми
01.12
Правителството освободи председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
26.11
Желязков: До края на 2025 г. пострадалите животновъди трябва да получат компенсациите си в пълен размер
24.11
Томислав Дончев и турският му колега обсъдиха взаимни инвестиции и иновативни проекти между двете страни
21.11
Още от категорията
/
Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават! Ето какъв е основният симптом
12:50
Кредитен консултант за влизането на еврото: Хубаво е да останем с малко кеш и да не разчитаме само на кредитните карти
11:51
Почина Искра Димитрова
10:08
"Благодаря ви, вече мога да си отворя очите! Вече виждам!": Как Лазар Радков успя да помогне на хора, пострадали на протеста в София
09:38
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Изтеглят Бюджет 2026
14:02
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.