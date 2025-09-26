ЗАРЕЖДАНЕ...
|3 години условно получи мъж, убил 12-годишно дете при катастрофа в Лясковец
"Производството се проведе по реда на съкратеното съдебно следствие, като подсъдимият призна изцяло фактите, посочени в обвинителния акт, и се съгласи да не се събират нови доказателства", уточняват от институцията.
Съдът призна Петър И. Д. за виновен в това, че при управление на лек автомобил "Тойота Корола Версо“ е нарушил правилата за движение по Закона за движението по пътищата. Разследването показва, че той не е проявил необходимото внимание и предпазливост към уязвим участник в движението – велосипедиста А. П. П., както и че е управлявал автомобила в населено място със скорост 56 км/ч при максимално разрешени 50 км/ч (чл. 21, ал. 1 ЗДвП). В резултат на тези нарушения, по непредпазливост е причинена смъртта на 12-годишния А. П. П.
Съдът наложи на подсъдимия наказание "лишаване от свобода“ за срок от три години, като на основание чл. 66 НК отложи изтърпяването на наказанието за срок от пет години /условно/.
Освен това подсъдимият е лишен от право да управлява МПС за срок от три години, считано от датата на отнемане на свидетелството за управление.
"При определяне на наказанието съдът взе предвид съвкупността от смекчаващи обстоятелства. Като смекчаващи обстоятелства бяха отчетени добрите характеристични данни на подсъдимия, чистото му съдебно минало, направените пълни самопризнания, проявеното критично отношение към извършеното, оказаното съдействие на органите на разследването, както и продължителният период от близо три години от извършване на деянието до постановяването на присъдата. Съдът съобрази и обстоятелството, че за престъпния резултат е допринесло и поведението на пострадалия, което представлява съпричиняване", посочват още от Окръжен съд - Велико Търново.
Подсъдимият е осъден да заплати по сметка на ОД на МВР – Велико Търново направените по делото разноски в размер на 4 590,98 лева, както и 1 500 лева разноски за адвокатско възнаграждение.
Присъдата подлежи на обжалване и/или протест пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.
