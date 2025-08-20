ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|300,13 лв. месечно за жените, родили и отгледали 6 деца в България
Жената е навършила пенсионна възраст, но няма право на пенсия, тъй като не отговаря на някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване. Персоналната пенсия се отпуска от 1 септември 2025 г. в размер на 300,13 лв. месечно. За изплащането й до края на 2025 г. са предвидени необходимите средства, в размер на 1 200,52 лв. от фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност“, в рамките на средствата, предвидени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 893
|предишна страница [ 1/149 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: