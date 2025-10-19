33-годишен мъж почина на място при катастрофа в Старозагорско, съобщиха за "" вот ОДМВР-Стара Загора. Тази нощ, в 01:53ч., е получено съобщение за пътнотранспортно произшествие на ул. "Роза" в с.Знаменосец.По първоначална информация е самокатастрофирал л.а. "Ауди", управляван от 33-годишен мъж. Водачът е починал на място.В РУ-Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.