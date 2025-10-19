ЗАРЕЖДАНЕ...
33-годишен мъж почина на място при катастрофа в Старозагорско
По първоначална информация е самокатастрофирал л.а. "Ауди", управляван от 33-годишен мъж. Водачът е починал на място.
В РУ-Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.
Младеж загина в състезание по планинско бягане в Трън
22:11 / 18.10.2025
22:11 / 18.10.2025
