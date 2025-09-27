Новини
36% повече студенти се обучават за медицински сестри в университетите
Автор: Илиана Пенова 14:05
©
Министерството на образованието и науката започва широка обществена дискусия за създаване на нова специалност за учене и грижа в ранна детска възраст. Това стана ясно на национална конференция за ранното детско развитие, която беше открита от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

По думите му в момента има кадрови проблем в яслите въпреки активираните мерки за насърчаване достъпа до висше образование на медицински специалисти. "Направихме специалностите медицинска сестра и акушерка безплатни за обучение. Добрата новина е, че тази година имаме 36% повече записани студенти, но тази крачка не е достатъчна“, каза Красимир Вълчев. По думите му затова МОН инициира обществено обсъждане за въвеждане на нова специалност за учене и грижа в ранна детска възраст. "Водеща в най-ранна детска възраст до три години трябва да остане медицинската грижа и това е залегнало в концепцията за новата специалност“, подчерта министърът.

По думите му в тази възраст в най-голяма степен се формират основите на когнитивното, социално емоционалното, езиковото развитие на децата. Затова инвестициите в образование и грижи в ранното детство са с най-висока обществена възвръщаемост от всички бюджетни разходи. Министърът съобщи още, че през следващите месеци ще стартират срещи с професионални групи и представители на академичните среди за обсъждане и на стандартите за ранно детско развитие, които предстои да бъдат публикувани.

Визията за изучаването на новата специалност представи проф. Галин Цоков, директор на Института по образование. Предложението е специалността "Учене и грижи в ранна детска възраст“ да е ориентирана към изграждането на практически умения, чрез задължителни практики и стажове в реална работна среда – ясли, центрове за деца и социални услуги. Обучението може да е тригодишно (професионален бакалавър) от Професионално направление "Здравни грижи“.

В рамките на форума д-р Аквиле Мотиеюнайте-Шулмайстер, анализатор на образователни политики и системи в Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) към ЕК, представи данни за образованието и грижите в ранна детска възраст в ЕС. Стремежът на институциите в европейските държави, както и на България, е детето да е в центъра на всяка една политика, насочена към ранното развитие и образование.

В националната конференция на МОН "Водим бъдещето за ръка“ участва и заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска. "Колкото по-рано децата бъдат включени в образователната система, толкова по-успешно и трайно ще е тяхното приобщаване“, каза тя.

Във форума участваха също заместник-министърът на здравеопазването Добромира Карева, началници на регионални управления на образованието, над 150 професионалисти, експерти и специалисти в областта на ранното детско развитие.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
