38-годишен мъж стана второкласник

© bgonair Тази година в Софийския затвор прага на училището прекрачиха малко над 260 ученици.



Повече от 40 години Средно училище "Св. Иван Рилски" посреща своите ученици в затвора. Лишените от свобода могат да се обучават от 1-ви до 12-ти клас.



В час по математика ученици от втори клас преговарят умножението.



Тони Георгиев става второкласник на 38 години и за него математиката се превръща в любим предмет.



"Искам да си обогатя знанията. Образованието е на първо място", казва Георгиев.



Тони излежава присъда за кражба, от която му остават 7 месеца. Той има една основна мечта – да се завърне при най-близките си.



"Представям си нормален живот да водя, не престъпен, да се върна при семейството си. Те са всичко за мен, много ми липсват", казва още затворникът.



С лесни примери учителите обясняват задачите по математика и не се сърдят, когато учениците правят грешки.



"На всеки показвам отделно, ако се затруднява. Опитвам се освен да ги науча, и да ги изслушвам за някои техни проблеми", сподели учителката по математика Даниела Петрова пред Bulgaria ON AIR.



Придобиването на знания не само обогатява, но и дава привилегии на лишените от свобода.



За по-горните класове се предлага и професионална квалификация – шлосер.



Зад решетките има много таланти, които обаче не остават скрити.



Всяка година в училището се провеждат различни тържества и концерти, в които затворниците участват с най-голямо желание – особено когато вече са научили буквите и числата.