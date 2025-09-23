38 отсечки вече са сертифицирани за секционен контрол на средната скорост

© Общо 38 отсечки от републиканската пътна мрежа до момента са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение, съобщиха от АПИ. Към вече определените участъци се добавят още десет от първокласната мрежа, които са преминали задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология.



Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление в секция "Въпроси и отговори“, https://bgtoll.bg/vaprosi-i-otgovori.



Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.



Всички сертифицирани до момента от Българския институт по метрология отсечки са:



- АМ "Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица



- АМ "Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник – Българчево



- АМ "Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово



- АМ "Марица“: Любимец – Момково; Момково – Любимец; Момково – Свиленград; Свиленград – Момково; Харманли – Любимец; Любимец – Харманли



- Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци



- I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино; Жеглица – Срацимирово; Срацимирово – Жеглица



- I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно



- I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник



- I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор



- I-5: с. Тръстеник – с. Обретеник; с. Обретеник – с. Тръстеник; Одяланик – Тръстеник; Тръстеник – Одяланик; Полски Тръмбеш – Поликраище; Поликраище – Полски Тръмбеш;



- I-6: Беланица – Радомир; Радомир – Беланица



Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, нарушението се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.