3D инсталация ще краси НДК послучай Деня на независимостта

© Арт инсталация, специално създадена за Деня на независимостта на България, е поставена пред Националния дворец на културата.



3D инсталацията "България" представлява куб с големина 2x2x2 метра, в който са разположени висящи дървени кубчета на различни пространства и височини, които образуват два важни за България символа, погледнато от два различни ъгъла.



По този начин артистът Денис Алиев иска да отбележа този важен за всички ни празник.



Откриването ѝ бе в съчетание с концерт-споделяне на вдъхновени от нея творци: Веси Бонева, Dj Groovy, No More Many More, Спенс и Светлин Къслев. Водещ на събитието бе режисьорът и актьор Атанас Михайлов, писа БНР.