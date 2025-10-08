Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
4,09 евро за еднодневна винетка: Правителството одобри промени в тарифите
Автор: Ваня Кузманова 14:56Коментари (0)71
©
Правителството одобри Проект на Постановление за промени в Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Целта е подзаконовата нормативна рамка да се адаптира към въведените принципи и процедури за въвеждане на еврото като парична единица в България съгласно изискванията на закона, съобщиха от правителствената пресслужба.

Въвежда се размер на еднодневната винетка, която беше приета с промените в Закона за пътищата. За ползване на платената републиканска пътна мрежа от превозните средства до 3,5 тона в рамките на 24 часа да се заплаща 4,09 евро, гласи текстът на документа. При определянето на цената е спазен принципът на пропорционалност и правилото на увеличаващата се стойност при намаляване на срока на валидност, на които се основават и цените на останалите винетки.

При движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя, или ако пътното превозно средство е с размери, маса или натоварване на ос над нормите, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, се предлага компенсаторна такса в размер на 1200 лв. или 613,55 евро. Характерът й е санкционен и е на принципа, че този тип такси са по-високи от съответните разрешителни, но по-ниски от налаганите наказания. Целта е да се стимулират водачите да не ползват платените пътища с пътните превозни средства, чиито размери, маса или натоварване на ос надвишават установените норми.

В разпоредбите, отнасящи се до таксите за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него в обхвата на пътя и обслужващите зони, към бензиностанциите и газостанциите се добавят и зарядните станции за електрически превозни средства. С измененията се уточнява, че изграждането и експлоатацията на такива зарядни станции също подлежат на разрешителен режим.

Таксите за специално ползване за скоростни пътища, каквито до момента не са били разписани в действащата Тарифа, да бъдат колкото тези за автомагистрала, е предвидено още в Постановлението. Добавя се и нов член, с който се определя такса за издаване на разрешение на нотифициран орган за оценяване на съответствието на доставчиците на Европейската услуга за електронно пътно таксуване.

Още по темата: общо новини по темата: 1536
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
07.10.2025 »
предишна страница [ 1/256 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
20:38 / 06.10.2025
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от ралито до Варна
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от ралито до Варна
17:07 / 06.10.2025
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Кеворк Кеворкян: Хубавци мамини, дето се упражняват от години да съсипват всичко, до което се допрат
Кеворк Кеворкян: Хубавци мамини, дето се упражняват от години да съсипват всичко, до което се допрат
12:01 / 06.10.2025
ЕС променя правилата за преминаване на границите, как ще работи процедурата от 12 октомври
ЕС променя правилата за преминаване на границите, как ще работи процедурата от 12 октомври
12:08 / 06.10.2025
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
08:56 / 06.10.2025
Актуални теми
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Кабинетът "Желязков"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: