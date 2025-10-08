ЗАРЕЖДАНЕ...
|4,09 евро за еднодневна винетка: Правителството одобри промени в тарифите
Въвежда се размер на еднодневната винетка, която беше приета с промените в Закона за пътищата. За ползване на платената републиканска пътна мрежа от превозните средства до 3,5 тона в рамките на 24 часа да се заплаща 4,09 евро, гласи текстът на документа. При определянето на цената е спазен принципът на пропорционалност и правилото на увеличаващата се стойност при намаляване на срока на валидност, на които се основават и цените на останалите винетки.
При движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя, или ако пътното превозно средство е с размери, маса или натоварване на ос над нормите, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, се предлага компенсаторна такса в размер на 1200 лв. или 613,55 евро. Характерът й е санкционен и е на принципа, че този тип такси са по-високи от съответните разрешителни, но по-ниски от налаганите наказания. Целта е да се стимулират водачите да не ползват платените пътища с пътните превозни средства, чиито размери, маса или натоварване на ос надвишават установените норми.
В разпоредбите, отнасящи се до таксите за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него в обхвата на пътя и обслужващите зони, към бензиностанциите и газостанциите се добавят и зарядните станции за електрически превозни средства. С измененията се уточнява, че изграждането и експлоатацията на такива зарядни станции също подлежат на разрешителен режим.
Таксите за специално ползване за скоростни пътища, каквито до момента не са били разписани в действащата Тарифа, да бъдат колкото тези за автомагистрала, е предвидено още в Постановлението. Добавя се и нов член, с който се определя такса за издаване на разрешение на нотифициран орган за оценяване на съответствието на доставчиците на Европейската услуга за електронно пътно таксуване.
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
