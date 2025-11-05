Въпреки че на никой родител не му се иска да се изправи пред ситуация, в която детето му е пострадало от престъпление, реалността показва, че подобни случаи не са изолирани. Ето защо е важно родителите да бъдат информирани и подготвени – да знаят как да защитят детето си, да го предпазят от допълнителна болка и да му помогнат да преодолее случилото се.С повече от 20 години опит в работата с деца, преживели насилие или престъпления, и техните семейства, Институт по социални дейности и практики (ИСДП) дава препоръки на родителите как да реагират в подобни случаи. От там обясняват, че когато едно дете стане жертва на престъпление, първите реакции на възрастните около него са решаващи – те могат да помогнат за възстановяването му или да задълбочат травмата. В подобни моменти подкрепата, сигурността и професионалната помощ са най-важното, което един родител може да даде.Първо създайте сигурност на детето (1), уверете го, че е в безопасност и ще се погрижите за него.Не го разпитвайте многократно и не го карайте да разказва на различни хора какво му се е случило – това може да задълбочи травмата. Вместо това потърсете професионална помощ веднага (2). Заедно със сигнал до полицията и Дирекция "Социално подпомагане“ (ДСП), се свържете със "Зона ЗаКрила“. Това е безплатна високоспециализирана услуга, която предоставя професионална подкрепа на деца, пострадали от насилие или престъпление, както и на техните семейства. Там, в защитена и приятелска към детето среда, екип от психолози и социални работници информира и консултира децата за техните права, осигурява психологическа и терапевтична помощ за справяне с травмата и съдейства за провеждане на еднократно изслушване на детето в "синя стая“ - от обучени специалисти, в специално оборудвано помещение, в безопасна и щадяща среда.Настоявайте за индивидуална оценка на детето (3). Всяко дете, обект на насилие или престъпление, има право на индивидуална оценка според Закона за социалните услуги (чл. 6) и Закона за подкрепа и финансово компенсиране на пострадали от престъпления. Тази оценка е безплатна, прави се от специалисти в социалните услуги, например от Център за обществена подкрепа (ЦОП), възможно най-скоро след инцидента, преди детето да участва в каквито и да било проверки на сигнала, изслушвания, разпити или съдебни производства. Индивидуалната оценка показва какви са специфичните нужди на детето по време на правните процедури - например от това да бъде питано от обучен психолог, разпитът да бъде в "синя стая“, но също и от психологическа помощ, училищна подкрепа, лечение и други. Оценката гарантира, че институциите ще работят съгласувано и в най-добрия интерес на детето.Информирайте са за процедурите, в които детето е въвлечено (4). Като родител имате право да бъдете информирани и да присъствате по време на всички действия с участието на детето. Настоявайте детето да бъде разпитано максимално бързо след събитието, пред съдия, еднократно. Ако някой настоява да разговаря с детето за случилото се без съдия или специалист, имате право да откажете.Потърсете психологическа помощ – за детето и за себе си (5). Травмата засяга цялото семейство. "Зона ЗаКрила“ предлага индивидуална психотерапевтична подкрпеа за детето и семейни консултации, за да помогне на родителя да бъде до детето си без вина и объркване. Важно е и вие да имате пространство, където да споделите тревогата си – грижата за родителя е грижа за детето.