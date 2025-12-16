52-годишен мъж загина при трудова злополука в Стара Загора, предаде репортер на. Днес, в 11,58 часа, е бил подаден сигнал за това, че при укрепване на изкоп при строеж на сграда на ул. "Кенали“ се е получило свличане на земна маса, която е затрупала 52-годишен работник.На място веднага са пристигнали лекарски екипи. Пострадалият е починал на път за болницата.Окръжна прокуратура-Стара Загора наблюдава досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – престъпление по чл. 123 ал. 1 от Наказателния кодекс.Разследването по случая се извършва от следовател от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Стара Загора. Срокът за приключване е тримесечен.