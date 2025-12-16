52-годишен мъж загина при трудова злополука в Стара Загора
©
На място веднага са пристигнали лекарски екипи. Пострадалият е починал на път за болницата.
Окръжна прокуратура-Стара Загора наблюдава досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – престъпление по чл. 123 ал. 1 от Наказателния кодекс.
Разследването по случая се извършва от следовател от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Стара Загора. Срокът за приключване е тримесечен.
Още от категорията
/
Слави Трифонов: Това, че Асен Василев е излязъл с тънкото си гласче да пее химна - не го прави лидер на протеста
14.12
Млад учител: Без телефони в училище има повече концентрация и комуникация, а стреса от социалните мрежи го няма
14.12
Изпълнителният директор на VISA България: Няма какво да се обърка. Финансовата система е готова
14.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.