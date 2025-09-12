ЗАРЕЖДАНЕ...
|54-годишна жена получи шанс за нов живот след чернодробна трансплантация във ВМА
Операцията продължи стандартно като време – близо 6 часа. В момента пациентката е в стабилизирано състояние, коментира ръководителят на трансплантационния екип проф. Никола Владов. Съвместно с проф. Васил Михайлов те извършиха сложната интервенция.
До нея се стигна след донорска ситуация в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Експлантацията на черния дроб бе направена от екип, ръководен с проф. Ивелин Такоров, началник на Първа клиника по коремна хирургия на ВМА.
Ръководството на Академията изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот.
Признателност за професионализма на десетките специалисти от ВМА, ангажирани с целия процес, както и към ИА "Медицински надзор“ и д-р Мина Вапирева, координатор по донорство в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" и дежурния екип на лечебното заведение за перфектната организация и успешното реализиране на четвъртата във ВМА от началото на годината чернодробна трансплантация.
