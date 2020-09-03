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6 êâ. ìåòðà èçêúðòåíè æúëòè ïàâåòà ñëåä ïðîòåñòà â÷åðà
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 22:47 / 03.09.2020Êîìåíòàðè (3)30
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6 êâ. ìåòðà ñà èçêúðòåíèòå æúëòè ïàâåòà â ðàéîíà íà ïë. "Íåçàâèñèìîñò" è áóë. "Öàð Îñâîáîäèòåë" ñëåä ïðîòåñòèòå â ñðÿäà. Òîâà å óñòàíîâèëà ïðîâåðêàòà íà ìÿñòî îò åêèïè íà Ñòîëè÷íèÿ èíñïåêòîðàò è Ðåãèîíàëíèÿ èñòîðè÷åñêè ìóçåé.

Èçêúðòåíè ñà îùå ãðàíèòíè ïàâåòà, òðîòîàðíè ïëî÷è, áîðäþðè è êàìúíè, ñúîáùàâàò îò Ñòîëè÷íàòà îáùèíà.

Æúëòèòå ïàâåòà ñòàâàò ÷àñò îò îáëèêà íà Ñîôèÿ ïðåç ïúðâîòî äåñåòèëåòèå íà 20-òè âåê. Îñâåí åäèí îò ñèìâîëèòå íà ñòîëèöàòà, òå ñå ïðåâðúùàò â ñèíîíèì íà âëàñòòà - ïðåäèìíî çàðàäè ôàêòà, ÷å ÿñíî î÷åðòàâàò âîäåùèòå äúðæàâíè èíñòèòóöèè. Ïðåç 2013-òà ãîäèíà òå ñà îáÿâåíè çà êóëòóðíî íàñëåäñòâî. 

Â 56-òàòà âå÷åð íà àíòèïðàâèòåëñòâåíè ïðîòåñòè îáà÷å æúëòèòå ïàâåòà ïîíåñîõà ùåòè è äîðè ñå ïðåâúðíàõà â ñðåäñòâî íà àãðåñèÿ.

Âåðñèèòå çà èñòîðèÿòà íà åìáëåìàòè÷íàòà íàñòèëêà ñà ìíîãî. Åäíà îò òÿõ ãëàñè, ÷å ñà ïîäàðúê çà ñâàòáàòà íà öàð Ôåðäèíàíä. Â äåéñòâèòåëíîñò, ðåàëèçàöèÿòà íà ïðîåêòà å äåëî íà òîãàâàøíèÿ êìåò Ìàðòèí Òîäîðîâ, à ñàìèòå òå ñà âíåñåíè îò Àâñòðî-Óíãàðèÿ. Èçêëþ÷èòåëíî òðóäíî å òå äà áúäàò âúçïðîèçâåäåíè íàíîâî.

“Òå ñà ÷àñò îò íàøàòà èñòîðèÿ. Ïðåæèâåëè ñà ðåäèöè ñ òàíêîâå, ïðåæèâåëè çà áîìáàðäèðîâêè, ïðåæèâåëè ñà âñÿêàêâè êàòàêëèçìè.Ìíîãî å ñêúïî, è òðóäíî, äîñòàâêàòà îò ÷óæáèíà, íå ÷å å íåâúçìîæíî, àêî ñå íàëîæè ùå êóïèì îò Áóäàïåùà êîëè÷åñòâà.700 ëåâà íà êâàäðàò å íîâà ïàðòèäà ñ æúëòè ïàâåòà.", îáÿâè çàì.-êìåòúò Òîäîð ×îáàíîâ.

Òîé ïðåäóïðåäè, ÷å îò îðèãèíàëíèòå ïàâåòà â ðåçåðâà íà ñêëàä ñà äîñòúïíè åäâà îêîëî 350 êâàäðàòíè ìåòðà. ×àñò îò ïðîòåñòèðàùèòå îáà÷å ñìÿòàò, ÷å çàãóáàòà íà èñòîðè÷åñêàòà íàñòèëêà íå å ÷àê òîëêîâà ãîëÿìà.

Ðàíî òàçè ñóòðèí çîíàòà îêîëî Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, Ïðåçèäåíòñòâîòî è ÁÍÁ áåøå ïî÷èñòåíà. Èçâîçåíè ñà ãîëÿìî êîëè÷åñòâî îòïàäúöè – áóòèëêè, õðàíèòåëíè ïðîäóêòè, ñëàìà. Ñúáðàíè ñà è èçâàäåíèòå æúëòè è ãðàíèòíè ïàâåòà, ïëî÷è è êàìúíè. 

Íà ìÿñòî å íàìåðåí èçâàäåí ïúòåí çíàê è å óñòàíîâåí ëèïñâàù êàïàê íà îòâîäíèòåëíà øàõòà îêîëî êóïîëèòå íà Ëàðãîòî. Îò ïàðàïåòà ïðè ïîäëåçà íà Ïðåçèäåíòñòâîòî ëèïñâàò îáëèöîâú÷íè ïëî÷è è ðåøåòêà îò àíãëèéñêèÿ äâîð íà ñãðàäàòà. Äâå îò âðàòèòå íà ñãðàäàòà íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå ñà ñúñ ñ÷óïåíè ñòúêëà.

"Ñòîëè÷íàòà îáùèíà è ÑÄÂÐ ïðåäïðèåìàò íåîáõîäèìèòå äåéñòâèÿ çà óñòàíîâÿâàíå íà ñàìîëè÷íîñòòà íà ãðàæäàíèòå, êîèòî êúðòèõà æúëòè ïàâåòà. Íàëè÷íèòå ñíèìêè è çàïèñè ùå áúäàò ïðåäàäåíè íà ïîëèöèÿòà", ñúîáùàâàò âëàñòèòå.

Çà 2 ñåïòåìâðè 2020 ã. îò Ñòîëè÷íàòà îáùèíà ñà èçäàäåíè òðè ñúãëàñóâàòåëíè ïèñìà çà ïðîâåæäàíå íà ïðîòåñòíè äåéñòâèÿ â ðàéîíà. Ñúãëàñíî Çàêîíà çà ñúáðàíèÿòà îðãàíèçàòîðèòå èì íîñÿò îòãîâîðíîñò çà ïðè÷èíåíèòå âðåäè ïî âðåìå íà ïðîâåæäàíå íà ñúáèòèÿòà è ñà äëúæíè äà îñèãóðÿò ïî÷èñòâàíå íà ìÿñòîòî ñëåä êðàÿ íà ìåðîïðèÿòèåòî, ïèøå îùå "Íîâà".




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