ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|6-месечното бебе, което е с тежка черепно-мозъчна травма, след падане от люлка в Монтана, е настанено в "Пирогов"
По-рано през деня ви съобщихме, че бебето е транспортирано с медицинския хеликоптер от Монтана до София.
На сигнала, подаден към Координационната централа на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) се отзовава дежурният медицински екип д-р Вера Манолова и сестра Радослава Ангелова.
Първоначално бебето е настанено в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев“ – Монтана, но след преценка на медицинските специалисти и с оглед естеството на състоянието, е подаден сигнал за необходимостта от преместване в друго лечебно заведение.
След проведена консултация с доц. д-р Богдан Младенов, началник на Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" , екипът на Координационната централа към ЦСМПВ разрешава и осъществява организацията за транспорта на малкия пациент до София.
Капитаните Велин Андреев и Здравко Илчев осъществяват полета между гр. Монтана и болнична вертолетната площадка на УМБАЛ "Света Екатерина".
Екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" с детски реанимобил и в присъствието на доц. Младенов, поема бебето и го транспортира до спешната болница.
65 мисии са реализирани от екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха от началото на годината.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: