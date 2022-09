© C a 150 x ca ce ye cyee, ĸoo oyaa ayep a xpaa o aaoo a oaa ocea, o peo 650 x. y eceo, coaa o Acoaa a oepaope a ayep a xpaa.



Ha ooaa o paooaee ca ye eceaa cya a ayep a xpaa a coe cye oea cpeaa cya, ĸoo e oyaa, e 150 . a ece, coa a a Acoaa. Oo a 80% o paooaee aepa a oa a cya o ĸpa a oaa, a a ooaa o x aa aepeeo c a yea cyaa o aĸcya o 200 ., a a ooa a coe cye a ce cpa c pace e a xpaee coĸ.



B aaoo a 2022 . Hapooo cpae, o peoee a ĸoaooo paeco a "Πpoaae poaa", ye eoaaeaa cya a ayep a xpaa a ece a cye o 80 . o 200 . pe aĸoa a ea a 2022 . Ta pĸa ee pea ĸeo ope o x paooae, ĸoo yexa eceaa cya ayep, ĸoo peoca a coe cye. a a po a ooc oae, e eoxoo a e acaa ocoe paope a aĸoa a ĸopopaoo ooxoo oaae yea e 2023.



"Bĸaeo a cyaa o 200 . ocoe paope a aĸoa a ĸopopaoo ooxoo oaae e ocyp peoc a xe paooae a 650 x. paoe, ĸoo oa ayep a xpaa ceĸ ece, ĸao aĸa e ce aa xaa oĸyaea cocooc ycoa a paca a e a xpae", ĸaa Me eyepa, peceae a Acoaa a oepaope a ayep a xpaa ap, cope ĸooo c oceeoo yeee a cye aaeo a o paooae eoxooca o ĸo e apace pe 2023 . o 1,2 p. .



Bayepe a xpaa ocaa ea o a-peoae coa poĸ ap, ĸao cepeeo ocypa oopea aa cpaeoc ceae a ĸooĸaa. B opee a oa, pe 2022 . cceaa ca ce ĸ oo o paooae, ĸoo ocea e ca peoca ayep a coe cye. Πoee o ooaa o pe, ĸoo aa ayep, ca aĸ cpe pep c o 50 ae.



B oea ayepe a xpaa oa a ce oa pecopa, aee a po xpaee, aa a xpae coĸ, cyepapĸe p., ĸaĸo a ypcecĸ ycy. a ea oae e oeĸ pa a a cĸe ooop c oepaope, aa ayep a xpaa.