66-годишна жена е с опасност за живота след катастрофа с електрическа триколка в Плевенско

© 66-годишна жена е с опасност за живота след пътен инцидент с електрическа триколка в плевенското село Загражден.



Сигналът е постъпил в полицията вчера в 15:50 часа.



Инцидентът е станал, когато жената не е спряла на знак "Стоп" и е ускорила движението си по наклонена улица. Блъснала се в правилно движещ се по път с предимство лек автомобил "Сузуки", управляван от 42-годишен. Водачката е паднала на пътното платно и е наранила главата си.



66-годишната е настанена за лечение в болница в Плевен с фрактура на крака и черепна травма.



Тестовете на водача на лекия автомобил за алкохол и наркотици са отрицателни. Уведомена е РП – Плевен и е образувано досъдебно производство.