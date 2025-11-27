Днес, Софийска градска прокуратура (СГП) привлече към наказателна отговорност 7 лица за организирана престъпна група, свързана с корупция (чл. 321, ал. 3 НК), и постанови задържането им за срок до 72 часа.Обвинението спрямо тях е, че от началото на месец януари 2013 г. до 26.11.2025 г. на територията на гр. София, гр. Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 201 НК (длъжностни присвоявания), по чл. 209 НК (измами) и по чл. 253 НК (изпиране на пари).Действията по привличане и задържане на обвиняемите са по досъдебно производство, образувано от СГП, и след проведена на 26-27.11.2025 г. мащабна съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията на територията на градовете София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски.При извършените претърсвания и изземвания, от които 37 са с предварително дадени разрешения от Софийски градски съд (СГС), а други в условията на неотложност, са приобщени множество веществени доказателства – различни по вид документи, мобилни телефони, лаптопи и други.Предстои на 29.11.2025 г. СГП да внесе в СГС искания за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо всички обвиняеми."Потвърждавам това, което бях казал преди време. Спомняте си, когато ви казах, че ще влизат, ще претърсват, арести и причината е, че някой ще вдигне шум. Днес, това е факт. Сутринта са влезли в дома ми, и у всички познати хора, които имам. Някои от които нищо общо са нямали с цялата работа". Това заяви вчера лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов по повод разследвато срещу партията му за имотни измами и пране на пари.