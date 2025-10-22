Софийският градски съд постанови присъда от 9 години затвор за "валиумния изнасилвач“ Йохан Стелингверф. Делото е на първа инстанция.Нидерландецът е признат за виновен за изнасилване на българка през декември 2019 г. Той беше оправдаван по друго обвинение за изнасилване на унгарка.Въпреки твърденията на защитата за "чисто" свидетелство за съдимост според съда справка в Европейската система за съдимост показва, че през 2010 г. Стелингверф е бил осъден в Нидерландия на 5 години и 8 месеца затвор за изнасилването на две жени и за сексуално посегателство на трета.Друга справка показала, че той е обвиняем и по дело за измама и изнасилване в Малта. Докато тече производството, бил освободен, за да се върне в родната си страна с баща си, като поел ангажимент, че ще се върне за делото. Това обаче не се случило, защото бил задържан в България.Според съда липсват и обективни данни за насилие срещу Стелингверф в ареста, за каквито предявяваше обвиненият.