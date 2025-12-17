933 земеделци получиха финансиране
©
Интервенцията има за цел да насърчи активните земеделски стопани към управлението на не подлежащите на контрол от тяхна страна рискове, свързани със селскостопанското производство.
Финансовата помощ е в размер до 70 на сто от размера на застрахователната премия, но не повече от максималните стойности на помощта определени в Наредба 2 от 18.03.2025 г. за условията и реда за предоставяне на подпомагане по интервенцията по чл. 76, параграф 3, буква "а“ от регламент (ЕС) 2021/2115, както и реда за налагане на административни санкции. Допустими за финансиране са застрахователни рискове за неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия и други неблагоприятни климатични събития.
По интервенцията се подпомагат кандидати, чиито стопанства са в сектор "Растениевъдство" и в тях се отглеждат култури от следните групи:
• овощни култури над 0.5 ха, включително и десертни лозя встъпили в плододаване и в период на експлоатация на насажденията към момента на кандидатстване;
• зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;
• зеленчукови култури над 0.3 ха;
• етерично-маслени и медицински култури над 0.5 ха;
• тютюн над 0.1 ха;
• зърнени култури над 5 ха;
• маслодайни култури над 0.5 ха.
Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 1000 ха от площите си.
Още от категорията
/
Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в България заради нерегулирани кантари
21.11
Зърнопроизводителите с искане за оставка на земеделския министър и готовност да извадят тракторите по улиците
27.10
България е точно в средата на класацията на страните от ЕС по производство на зеленчуци, плодове и ядки
03.09
Държавата ще търси мнението на животновъдния бранш за ваксинирането на дребните преживни животни
29.08
Още в понеделник: Над 250 стопани ще получат компенсации от 5 442 лв./ха до 6 385 лв./ха заради щети по реколтата
22.08
Националната овцевъдна асоциация: Мургави джамбази разнасят животни отвсякъде и ги продават между 80 и 100 лева
18.07
Венцислав Върбанов: В много райони царевицата е почти загинала, засушаването влияе негативно и върху развитието на слънчогледа
08.07
"Вместо българинът да яде хубавите ми краставици, сега ще ги ядат кравите": Фермер от Пазарджишко в неравностойна битка с вноса
25.06
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.