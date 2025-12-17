Държавен Фонд "Земеделие“ (ДФЗ) преведе над 9,8 млн. лева (9 887 084 лв.) по интервенция II.E2-1 "Инструменти за управление на риска – финансов принос за премиите по застрахователните схеми“ на 933 земеделски стопани.Интервенцията има за цел да насърчи активните земеделски стопани към управлението на не подлежащите на контрол от тяхна страна рискове, свързани със селскостопанското производство.Финансовата помощ е в размер до 70 на сто от размера на застрахователната премия, но не повече от максималните стойности на помощта определени в Наредба 2 от 18.03.2025 г. за условията и реда за предоставяне на подпомагане по интервенцията по чл. 76, параграф 3, буква "а“ от регламент (ЕС) 2021/2115, както и реда за налагане на административни санкции. Допустими за финансиране са застрахователни рискове за неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия и други неблагоприятни климатични събития.По интервенцията се подпомагат кандидати, чиито стопанства са в сектор "Растениевъдство" и в тях се отглеждат култури от следните групи:• овощни култури над 0.5 ха, включително и десертни лозя встъпили в плододаване и в период на експлоатация на насажденията към момента на кандидатстване;• зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;• зеленчукови култури над 0.3 ха;• етерично-маслени и медицински култури над 0.5 ха;• тютюн над 0.1 ха;• зърнени култури над 5 ха;• маслодайни култури над 0.5 ха.Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 1000 ха от площите си.