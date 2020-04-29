Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
95 êàöíàõà ó íàñ ñ ïîëåò îò Àìñòåðäàì, âúòðå å èìàëî òðèìà çàðàçåíè!
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 10:14 / 29.04.2020Êîìåíòàðè (38)95
©
Òðåâîæíà èíôîðìàöèÿ èçëåçå îò äíåøíàòà ïðåñêîíôåðåíöèÿ íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá. 95 äóøè ñà ïðèñòèãíàëè ó íàñ íà 26 àïðèë ñ ïîëåò íà "Áúëãàðèÿ Åð" îò Àìñòåðäàì. Ñðåä òÿõ ñà îòêðèòè òðèìà ïîëîæèòåëíè íà COVID-19.

"Ñíîùè äî 12,00 ÷àñà ðàçìåíÿõìå èíôîðìàöèÿ ñ ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè. Îòêðèëè ñìå àäðåñèòå íà âñè÷êèòå 95 ïàñàæåðè. À îíåçè, êîèòî ñà êîíòàêòóâàëè ñ òÿõ - êàòî òàêñèìåòðîâè øîôüîðè íàïðèìåð, íåêà ñå îáúðíàò êúì êîëåãèòå îò ÐÇÈ, çà äà îðãàíèçèðàìå èçñëåäâàíåòî", îáÿñíè ãëàâíèÿò äúðæàâåí çäðàâåí èíñïåêòîð äîö. ä-ð Àíãåë Êóí÷åâ.

Áðîÿò íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ âå÷å å 1437. Òîâà ñúîáùè ãåí. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè íà ðåäîâíèÿ áðèôèíã íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá. 

Íîâèòå ñëó÷àè çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå ñà 50. Îò òÿõ â áîëíèöà ñà íàñòàíåíè 20. Àêòèâíèòå îáëàñòè çà 9: Ñîôèÿ - 13, Ïëîâäèâ 11 - òóê èìà êëúñòåð îò 2 ôàìèëèè
â Áðåñòîâèöà, êàòî ñòàâà äóìà çà ïðèñòèãàíå íà õîðà îò Ãåðìàíèÿ, Âèäèí 10, Ïëåâåí 8, Ñëèâåí 3, Âðàöà 2, Áëàãîåâãðàä, Õàñêîâî è ßìáîë - ïî 1. 6 íîâè ñëó÷àÿ íà äåöà, êàòî äâå îò òÿõ ñà â Ïëîâäèâ.

Èìà 5 íîâè ñëó÷àÿ íà çàðàçåí ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë - 155 îáùî. 243 ñà èçëåêóâàíèòå, êàòî íîâèòå ñà 21. Æåðòâèòå íà  COVID-19 ó íàñ ñà 61 äóøè. 3 íîâè ñëó÷àÿ - â Ñëèâåí æåíà íà 60 ãîäèíè, íà 58 ãîäèíè æåíà â Ñîôèÿ è ìúæ íà 70 ãîäèíè â Ïëîâäèâ.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 2000
29.04.2020 »
29.04.2020 »
29.04.2020 »
29.04.2020 »
29.04.2020 »
29.04.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/334 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Íàëè óæ èìà êîíòðîë!?Êúäå å? Íàëè òðÿáâà äà ñà ïîä êàðàíòèíà è ñúîòâåòíî âëàñòèòå äà èì çíàÿò ìåñòîïîëîæåíèåòî.... Òðàãåäèÿ.Ïóñíàõòå è ïðîäúëæàâàòå äà ãè ïóñêàòå èäâàùèòå îò ÷óæáèíà áåç íèêàêúâ êîíòðîë.
0
 
 
Òîëêîâà ñà äàæå ñà êèõàëè è êàùëÿëè íàè äîáðå äà ñå çàòâîðè ëåòèùåòî è äà ñå çàïàëè òàêà âèðóñà íÿìà äà òðúãíå íàâñÿêúäå
0
 
 
Ñ òåçè ìåðêè êàê ñòàíàõà íàä 1000 çàðàçåíè õè÷ íå ìè å ÿñíî ðîìèòå áÿõà áëîêèðàíè äî â÷åðà âñåêè íîâîäîøúë å ïîä êàðàíòèíà è âñåêè èçìèíàë äåí íàðàñòâà èëè ñìå ìíîãî ïðîñòè èëè òå íè ïðàâÿò íà òàêèâà ÅÕ ÒÅÇÈ ÏÎËÈÒÈÖÈ ÇÀ ÏÀÐÈ ÊÀÊÂÎ ËÈ ÍßÌÀ ÄÀ ÑÒÎÐÈÒÅ
0
 
 
Çàùî êà÷âàò çàðàçåíè íà áîðäà? Çàùî íàøèòå íå ñà ãè ñïðåëè? È ïîñëå Ìóòàô÷èéñêè ùÿë äà çàòâàðÿ ïåíñèîíåðèòå, äà ñè çàòâîðè óñòàòà è ñè îòâîðè î÷èòå è ñúçíàíèåòî.
0
 
 
Âñè÷êè çàðàçåíè ñå ïðèáðàõà è äîêàðàõà âèðóñà!!!ðŸ˜¡
0
 
 
À íèå ùå ñè ñåäèì â êúùè.....íåùàñòíèöè!
0
 
 
Øàïêàðà, íà÷åëî íà ùàáà ÷óâàë ëè å çà ïðåâåíöèÿ?! Òúïàíàðè, íå çíàåõòå ëè, ÷å ùå êàöà ñàìîëåò îò Àìñòåðäàì è çàùî íå îðãàíèçèðàõòå ïîñðåùàíå , èçñëåäâàíå è íåçàáàâíà êàðàíòèíà?! Äî òàì âè ñòèãà ïîòåíöèàëà.....ìàëîóìíèöè. Ñ òàêèâà òúïàíàðè íà÷åëî ïàíäåìèÿòà â Áúëãàðèÿ ùå ñâúðøè ïåò ãîäèíè, ñëåä êàòî îñòàíàëèÿ ñâÿò ð äîðè çàáðàâèë çà ñëó÷èëîòî ñå
0
 
 
Öèãàíêàòà áèëà áîëíà îùå òàì È äâåòå è äåöà! È íÿêîé î÷àêâà îòãîâîðíîñò êúì äðóãèòå îò òÿõ ?!!! Íî èäâà òóê äà ñå ëåêóâà
0
 
 
Àìè áðàâî!Ïðèáåðåòå ãè âñè÷êè,òà äà íè äîâúðøàò ïîíå.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àïðèë 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: