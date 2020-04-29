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|95 êàöíàõà ó íàñ ñ ïîëåò îò Àìñòåðäàì, âúòðå å èìàëî òðèìà çàðàçåíè!
"Ñíîùè äî 12,00 ÷àñà ðàçìåíÿõìå èíôîðìàöèÿ ñ ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè. Îòêðèëè ñìå àäðåñèòå íà âñè÷êèòå 95 ïàñàæåðè. À îíåçè, êîèòî ñà êîíòàêòóâàëè ñ òÿõ - êàòî òàêñèìåòðîâè øîôüîðè íàïðèìåð, íåêà ñå îáúðíàò êúì êîëåãèòå îò ÐÇÈ, çà äà îðãàíèçèðàìå èçñëåäâàíåòî", îáÿñíè ãëàâíèÿò äúðæàâåí çäðàâåí èíñïåêòîð äîö. ä-ð Àíãåë Êóí÷åâ.
Áðîÿò íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ âå÷å å 1437. Òîâà ñúîáùè ãåí. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè íà ðåäîâíèÿ áðèôèíã íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá.
Íîâèòå ñëó÷àè çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå ñà 50. Îò òÿõ â áîëíèöà ñà íàñòàíåíè 20. Àêòèâíèòå îáëàñòè çà 9: Ñîôèÿ - 13, Ïëîâäèâ 11 - òóê èìà êëúñòåð îò 2 ôàìèëèè
Èìà 5 íîâè ñëó÷àÿ íà çàðàçåí ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë - 155 îáùî. 243 ñà èçëåêóâàíèòå, êàòî íîâèòå ñà 21. Æåðòâèòå íà COVID-19 ó íàñ ñà 61 äóøè. 3 íîâè ñëó÷àÿ - â Ñëèâåí æåíà íà 60 ãîäèíè, íà 58 ãîäèíè æåíà â Ñîôèÿ è ìúæ íà 70 ãîäèíè â Ïëîâäèâ.
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