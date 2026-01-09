Преходът към еврото мина безпроблемно. Работихме във всички почивни дни. Транзакциите и стотиците хиляди операции, които се случиха през нощта на Нова година и в началото на януари – зад тях стоят хора. Това заяви Петя Димитрова, председател на Асоциацията на банките в България.Тя представи и конкретни данни. Само за първите два работни дни в банките са били обслужени 240 000 клиенти, извършени са над 1,5 милиона тегления от банкомати на обща стойност над 300 милиона евро, а през ПОС устройствата са минали над 6 милиона транзакции за над 150 милиона евро."Само за първите два работни дни банките приеха от клиенти около 30 милиона банкноти. А общата стойност на монетите е 200 милиона, с тегло от 150 тона или вместимостта на между 8 и 10 тира", каза Димитрова за NOVA."Банковият сектор смята, че има още около над 10 000 тона монети в обращение, или над 3 милиарда броя", каза Димитрова. И отново подчерта, че натовареността на работещите в сектора е огромна.Тя припомни, че в банките няма такси за обмяна на лев в евро. Заявка се изисква само за суми над 30 000 лева.