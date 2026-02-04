АЕЦ "Козлодуй" ще внася от Русия продукти от желязо и стомана
С дерогацията се разрешава АЕЦ "Козлодуй“ да сключи договор за обществена поръчка с избран изпълнител, съгласно приложение към днешното решение. Централата ще може да внесе от Русия продукти от желязо и стомана, необходими за изпълнение на договора, изброени също в приложения към днешното решение.
Основен приоритет при експлоатацията на АЕЦ "Козлодуй“ е поддържането на най-високо равнище на техническа и ядрена безопасност, радиационна защита, безопасни и здравословни условия на труд, както и опазването на околната среда. Гарант за ядрената безопасност и безаварийното електропроизводство са регулярните доставки на елементи и части от проектанти, конструктори и производители на монтираното в централата оборудване. Тъй като голяма част от системите и оборудването в централата са с руски произход, някои от договорите за доставки на стоки, свързани с надеждната и безопасна експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй“, са сключени или се налага да бъдат сключени с руски изпълнители.
АЕЦ "Козлодуй“ е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната. Тя осигурява повече от една трета от националното годишно производство на електроенергия. Това, заедно с високата експлоатационна безопасност и надеждните доставки на електроенергия, определя нейната роля като ключов фактор за стабилността на националната електроенергийна система и за енергийната сигурност на страната.
