|АГКК отчита над 212 000 обработени заявления за последните шест месеца
- 27 522 броя кадастрални проекта само за първата половина на годината;
- 185 337 изпълнени заявления за изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ).
Подадените заявления към агенцията показват тенденция за трайно повишаване на натоварването, като през последните месеци се наблюдава постоянство при изпълнението в срок на услугите, което е резултат от вътрешен контрол, автоматизация на процесите и ангажираността на служителите. Особено натоварени са служителите в регионалните служби на агенцията, като не липсват случаи на експерти, приключили над 900 проекта за изменение на кадастралната карта и над 4400 изменения в КРНИ в рамките на няколко месеца.
Пикът на услугите е резултат от динамиката при сделките с недвижими имоти, които преминават през АГКК. Агенцията успява да овладее рекордните цифри чрез екипна работа и вътрешно-административна организация. Съществен принос за подобрената ефективност има и новата информационна система за кадастрални и специализирани данни, внедрена през декември 2024 г. Всички удостоверителни документи вече се генерират автоматично в електронен формат и са достъпни чрез профила на заявителя.
