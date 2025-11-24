АИКБ: Предложихме мерки, които да намалят разходите с 1,2 млрд. лв, така че да компенсират увеличаването на данъчно-осигурителната тежест
"Надяваме се това нещо да бъде възприето от народното представителство и да бъдат извършени тези промени между първо и второ четене“, коментира той.
"Въпреки, че не сме големи оптимисти, тъй като при тези съкретени срокове, при този състав на комисията и отношение към предложенията, не смятаме, че това нещо ще се случи, но да видим“, посочи Добрин Иванов.
Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, посочи, че днешният протест е бил планиран за 28 ноември, но са го изместили.
"Ако искаме нещо преди второ четане, когато са вече конкретните предложения, да се промени, сега е моментът да го кажем. И днеска излизат на протест работещите в НОИ, в НАП, в Агенцията за социално подпомагане, в Агенцията по заетост, Български държавни железници, "Български пощи“. Всички тези хора получиха ръст на субсидията, или на разходите за персонал - около 5%, много далечe от 10%, много далече от аналогичните им длъжности в частния сектор, много далече от всички тези милиарди, за които се говори в бюджета от самото по начало“, коментира той.
