АИКБ призова за участие в протестите, свързани с Бюджет 2026
©
Да обобщим основните проблеми:
- несъразмерни държавни разходи, предимно към нереформирани системи и силно деформиращи пазара на труда, както в частния, така и в публичния сектор – със свръхфинансирани репресивни органи и недофинансирани обществени сфери;
- ежегодно планиран за изземване доход от всеки зает в реалния сектор – над 1 млрд.лв. за 2026 г., която огромна сума ще расте прогресивно в следващите години;
- трайно бюджетиране на дефицити, които лесно могат да излязат от контрол и за които политиците планират значително покачване на преки и косвени, корпоративни и подоходни данъци още в следващите години, комбинирано с рязко нарастване на държавния дълг – два пъти за четири години (нови 50 млрд.лв.) и утрояване на лихвените плащания за същия период.
Гореизложеното не води до блага за обществото ни чрез по-добро качество на публични услуги, не подобрява бизнес средата чрез адекватна инфраструктура и стимули за иновации и нвестиции, не помага за преодоляване на регионалните диспропорции, не свива неравенствата в общността ни.
Точно обратното, в предложения за одобрение вид, бюджет 2026 прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж, разширява сивата икономика и опасно отваря хоризонти за следващи, още по-неблагоприятни бюджетни години.
Да, остро критикуваме проекта за бюджет 2026, но по същия начин не одобрявахме и бюджетите на политици, доскоро управлявали, а сега в ролята на опозиция – всичко това е лесно проследимо в становищата ни, винаги публично оповестявани, включително и чрез участието ни в Националния тристранен съвет.
Винаги сме представяли конкретни аргументи, разчети и алтернативни решения. Невинаги сме срещали разбиране и съобразяване с доводите ни, но въпреки това сме работили активно за диалог и отстояване на обществения интерес, защитавайки конкурентоспособността на българската икономика.
За наше съжаление, развитието на настоящата бюджетна процедура не позволи реален дебат, търсенето и намирането на оптимални решения. Прахосва се и малкото време, което необосновано беше ограничено до три дни за предоставяне на предложения, два, от които – събота и неделя.
Като национално представена работодателска организация, ние не заемаме политически позиции, не се отъждествяваме с партии – парламентарни или извънпарламентарни, не поощряваме личностни амбиции. Водещ за нас е подходът на откритост, ангажираност и намирането на дългосрочни, устойчиви решения – подход, който последователно, системно и решително отстояваме през годините.
Ето защо ние, Асоциация на индустриалния капитал в България, можем да отидем на всеки митинг, обществена проява или друга публична инициатива, която подкрепя нашата принципна, публично отстоявана и национално отговорна позиция. Призоваваме не само нашите членове, но и всички предприемачи, стопански ръководители, упражняващите свободни професии, самонаети и работещи хора – всички, споделящи нашата загриженост и обществена ангажираност, да дойдат на 26 ноември 2025 г. от 18 ч. на площад Независимост в гр. София и с присъствие да заявят подкрепа за устойчива, стабилна, конкурентна икономика, финансова и национална сигурност и справедливи доходи!
Позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по проекта на Закон за Държавен бюджет за 2026 г. - https://aobe.bg/2025/11/12
Още по темата
/
Млад лекар: Депутатите не можеха да назоват механизъм, по който парите ще стигнат до нас. Протестите ни ще продължат
10:17
Д-р Иван Кокалов предрече: Създава се хаос и не знам дали някой съзнава в каква пропаст се бута здравеопазването
24.11
Пациентски организации алармират: Обмисля се ТЕЛК решенията да могат да се отменят до 5 години след издаването им
24.11
АИКБ: Предложихме мерки, които да намалят разходите с 1,2 млрд. лв, така че да компенсират увеличаването на данъчно-осигурителната тежест
24.11
Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява всичко това, което се случи у нас през последните 4 години
23.11
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120
23.11
Още от категорията
/
Проф. Симеон Евстатиев: Близкият изток е един от най-стратегическите за американските интереси регион
24.11
Журналистът Евгени Кръстев: До 2034 г. процесът трябва да завърши и да имаме военно шенгенско пространство
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.