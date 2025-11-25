Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
През последните две седмици многократно декларирахме, че настоящият проект на държавен бюджет за 2026 година ще изправи българското общество пред огромни икономически рискове – не просто в рамките на следващата календарна година, но и за годините след това. Това се казва в изявление на работодателската организация, разпратено до медиите и цитирано от "Фокус".

Да обобщим основните проблеми:

- несъразмерни държавни разходи, предимно към нереформирани системи и силно деформиращи пазара на труда, както в частния, така и в публичния сектор – със свръхфинансирани репресивни органи и недофинансирани обществени сфери;

- ежегодно планиран за изземване доход от всеки зает в реалния сектор – над 1 млрд.лв. за 2026 г., която огромна сума ще расте прогресивно в следващите години;

- трайно бюджетиране на дефицити, които лесно могат да излязат от контрол и за които политиците планират значително покачване на преки и косвени, корпоративни и подоходни данъци още в следващите години, комбинирано с рязко нарастване на държавния дълг – два пъти за четири години (нови 50 млрд.лв.) и утрояване на лихвените плащания за същия период.

Гореизложеното не води до блага за обществото ни чрез по-добро качество на публични услуги, не подобрява бизнес средата чрез адекватна инфраструктура и стимули за иновации и нвестиции, не помага за преодоляване на регионалните диспропорции, не свива неравенствата в общността ни.

Точно обратното, в предложения за одобрение вид, бюджет 2026 прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж, разширява сивата икономика и опасно отваря хоризонти за следващи, още по-неблагоприятни бюджетни години.

Да, остро критикуваме проекта за бюджет 2026, но по същия начин не одобрявахме и бюджетите на политици, доскоро управлявали, а сега в ролята на опозиция – всичко това е лесно проследимо в становищата ни, винаги публично оповестявани, включително и чрез участието ни в Националния тристранен съвет.

Винаги сме представяли конкретни аргументи, разчети и алтернативни решения. Невинаги сме срещали разбиране и съобразяване с доводите ни, но въпреки това сме работили активно за диалог и отстояване на обществения интерес, защитавайки конкурентоспособността на българската икономика.

За наше съжаление, развитието на настоящата бюджетна процедура не позволи реален дебат, търсенето и намирането на оптимални решения. Прахосва се и малкото време, което необосновано беше ограничено до три дни за предоставяне на предложения, два, от които – събота и неделя.

Като национално представена работодателска организация, ние не заемаме политически позиции, не се отъждествяваме с партии – парламентарни или извънпарламентарни, не поощряваме личностни амбиции. Водещ за нас е подходът на откритост, ангажираност и намирането на дългосрочни, устойчиви решения – подход, който последователно, системно и решително отстояваме през годините.

Ето защо ние, Асоциация на индустриалния капитал в България, можем да отидем на всеки митинг, обществена проява или друга публична инициатива, която подкрепя нашата принципна, публично отстоявана и национално отговорна позиция. Призоваваме не само нашите членове, но и всички предприемачи, стопански ръководители, упражняващите свободни професии, самонаети и работещи хора – всички, споделящи нашата загриженост и обществена ангажираност, да дойдат на 26 ноември 2025 г. от 18 ч. на площад Независимост в гр. София и с присъствие да заявят подкрепа за устойчива, стабилна, конкурентна икономика, финансова и национална сигурност и справедливи доходи!

Позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по проекта на Закон за Държавен бюджет за 2026 г. - https://aobe.bg/2025/11/12