АМ "Тракия" пак се задръсти заради катастрофа – очевидци говорят за колона от 6 километра

За катастрофа между две коли и малък камион между 24 и 25 километър на АМ "Тракия", предупреждават в социалните мрежи, хора, които са участници в движението.



Става въпрос за направлението – посока Бургас, разбра "Фокус". Има задръстване, което според очевидците, е близо 6 километра.