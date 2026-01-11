АПИ: 608 снегорина обработват републиканските пътища, включително област Русе!
Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по път III-385 Шипково – Рибарица, както и през проходите "Превала" и "Троянски". На прохода "Превала“ има ограничение и за движението с ремаркета и полуремаркета.
През вчерашния ден влошените метеорологични условия причиниха падане на скална маса на третокласния път III-866 Стойките - Широка Лъка и неговото затваряне. През днешния ден частично беше възстановено движението двупосочно в една лента. Продължават дейностите по разчистване и на втората пътна лента. Шофьорите могат да ползват и въведения през вчерашния ден обходен маршрут: Асеновград – Пловдив – Кричим – Девин – Стойките и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Продължава обработката на настилките за осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
