Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
АПИ: Обезопасени са всички 36 отсечки с концентрация на пътни инциденти
Автор: Цвети Христова 18:18Коментари (0)41
© АПИ
Завършва изпълнението на предвидените дейности за повишаване безопасността на движение на всички 36 отсечки, включени в Плана за обезопасяване на участъци с концентрация на пътни инциденти, съобщиха от АПИ. В момента се полага маркировка в последните две отсечки - кръговото кръстовище за Банкя и на път I-1 в района на Горна Вереница, в област Монтана. До края на деня ще приключи и работата по тях.

На кръгово кръстовище за гр. Банкя, което е връзката между Софийския околовръстен път и АМ "Струма“, се обезопасява отсечка с дължина 600 метра. Завършено е възстановяването на осветлението в кръстовището и са подменени ограничителните системи. В момента се полага нужната маркировката и се поставят пътни знаци. За отсечката, като допълнителна мярка за обезопасяване е предвидено и монтиране на мантинела във вътрешния кръг на кръстовището като дейностите ще бъдат изпълнени в почивните дни.

На другия участък - път I-1 в района на Горна Вереница в област Монтана, се полага пътна маркировка, което е последният етап от обезопасяването на трасето.

Всички 36 участъка, включени в плана подлежат на наблюдение по отношение на приложените краткосрочни мерки за обезопасяване.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Обезопасяването на републиканските пътища не приключва с първоначално набелязаните 36 трасета с концентрация на пътни инциденти. Агенцията е планирала мерки за още 145 участъка, в които се наблюдава повишен риск от настъпване на пътнотранспортни произшествия от различен характер с обща дължина близо 500 км. Отсечките са определени на база констатирани в обхвата им опасни маневри от страна на водачите или необходимост от допълване или актуализация на организацията на движение. Участъците са и част от одобрената Работна програма за изпълнение на мерки по безопасност на движението по пътищата, съгласно Оперативния план за действие по безопасност на движението по пътищата за 2025 г., приет с Решение на МС №296/09.05.2025 г. Крайният срок за реализация на мерките в тези участъци е до края на 2026 г. От края на юни и този план също е публичен, публикуван на сайта на Агенцията.

Още по темата: общо новини по темата: 840
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
14.08.2025 »
14.08.2025 »
13.08.2025 »
предишна страница [ 1/140 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
20:10 / 14.08.2025
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
09:05 / 13.08.2025
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
11:58 / 13.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
08:35 / 13.08.2025
Актуални теми
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Концесия на летище "София"
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: