Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, съобщават от АПИ.в областите Благоевград и Сливен.в районите на проход "Троянски“ /обл. Ловеч/, Кипилово /обл. Сливен/, Картела /обл. Пазарджик/, АМ "Тракия", Боровец /обл. София/, Кърджали.в интервала от -8° С до +8°С. Времето над страната е предимно облачно.в областите Варна, Добрич, Кърджали, Разград, Смолян, Шумен и Ямбол.- До 40 м. в района на Костенец /обл. София/;- До 50 м. в района на проход "Шипка“ , Гълъбец и АМ "Тракия" от км 46 до км 55;- До 100 м. в района на Белоградчик и Димово /обл. Видин/;- До 150 м. в района на АМ "Струма" от км 27 до км 36.