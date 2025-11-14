АПИ към шофьорите: Подготвяйте се!
©
В навечерието на Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия - 16 ноември 2025 г., Агенцията апелира шофьорите да управляват автомобилите си внимателно и разумно, да спазват стриктно правилата за движение, защото безопасността при пътуване е най-важна. В зимните месеци да тръгват на път само с подходящи гуми, да шофират със съобразена скорост, да спазват дистанция, да не предприемат рискови изпреварвания и резки маневри, както и изпреварване на снегопочистващите машини. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегорините.
По инициатива на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на ноември - в Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, се отдава почит на изгубилите живота си и пострадалите при пътни инциденти.
Още по темата
/
Топлофикационните дружества вдигат ръце: Няма окончателно решение как ще се изчислява таксата "сградната инсталация"
11:45
Започна втора част на акция "Зима": Налагат глоби до 100 лв. на пешеходци, използващи мобилен телефон при пресичане
11.11
Ски ваканцията с 30% отгоре: Банско позволява на туристите да похарчат приблизително 1/3 от средствата, които биха дали в швейцарски курорти
06.11
За да спестите пари: Поставете топлоотразяващо фолио зад радиаторите си, а вечер - дърпайте завесите
02.11
Слънчева събота в Русе
01.11
Още от категорията
/
Гастроентерологът д-р Георева: Обърнете внимание на сухотата в устата, честата жажда и отпуснатия корем
11:46
Изследване на Revolut: Повече от половината българи вземат финансови решения на база онлайн съвети, 30% признават, че губят пари
13.11
Илиян Василев: Ако "Лукойл" има проблеми, то това не е заради действията на българското правителство, а заради агресията на Путин
11.11
Проф. Александрова: Вирусите на Земята са повече, отколкото са звездите във Вселената. COVID не е последната пандемия
11.11
Надежда Йорданова: Държавата трябва да гарантира достъп на гражданите и бизнеса до горива на достъпни цени
11.11
Животновъдите категорични: Недопустимо е държавата да позволява нацията да се трови с фалшиво сирене
11.11
Доц. Георги Цветков: Армиите са последното, върху което европейските държави ще дадат контрол на наднационална институция, каквато е ЕК
11.11
Костадин Ангелов: Топката е в полето на президента. Ако наложи вето, означава, че не защитава интересите на българските граждани
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.