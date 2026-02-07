АПИ предупреждава: Намалена видимост в област Разград
Температурите са в интервала от -0°С до +12С.
Слаб вятър духа в областите: Кюстендил, Ловеч, Силистра, Смолян, Хасково и Ямбол.
Намалена видимост поради мъгла:
- До 50 м в област Русе и в района на Лом /обл. Монтана/
- До 100 м в областите Враца, Плевен, Разград, Ямбол и в районите на Нова Загора, Котел, Твърдица /обл. Сливен/, Ловеч, Добродан, Абланица, Луковит, Български извор, Дерманци /обл, Ловеч/, Сандански, Гоце Делчев, Добринище /обл. Благоевград/, АМ Тракия, Чирпан /обл. Стара Загора/, Вълчедръм, Пишурка, Ерден /обл. Монтана/, Харманли /обл. Хасково/
- До 150 м в областите Велико Търново, Добрич и в районите на Кула, Арчар /обл. Видин/
