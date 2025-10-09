Новини
АПИ променя движението в два участъка на "Тракия" заради ремонт
Автор: Лора Димитрова 07:57Коментари (0)41
На 9 октомври от 7 ч. до 18 ч. движението в платното за Бургас в два участъка с дължина 300 и 110 метра - съответно при 307-и и 308-и км, на АМ "Тракия“ ще се осъществява само в изпреварващата лента поради ремонти на настилката. При изпълнение на дейностите по отсечките в област Ямбол ще бъде поетапно ограничено преминаването в активната и аварийната ленти. Ремонтните работи ще се изпълняват при подходящи метеорологични условия.

Припомняме, че от 25 септември се извършва текущ ремонт и на близо 200-метров участък на пътен възел "Зимница“ при връзката на първокласния път I-7 Ямбол - ГКПП "Лесово“ и АМ "Тракия“. Отсечката, която е на територията на област Ямбол, е част от директното трасе на път I-7 при 246-км, където е и пътният възел, пресичащ автомагистралата. При изпълнението на ремонтните работи движението в платното в посока магистралата е напълно ограничено. Трафикът преминава в платното за Ямбол при скорост до 60 км/ч. Няма ограничения при преминаването по директното трасе на АМ "Тракия“. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е 12 октомври т. г.

Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.






ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
