© Временно движението при км 8 на АМ "Струма" в посока ГКПП "Кулата" се осъществява в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Ограничено е движението в активната лента, като трафикът е в изпреварващата лента и се регулира от "Пътна полиция". Това съобщават от АПИ.



Припомняме, че катастрофата парализира АМ "Струма" и тапата започва от кръговото кръстовище за Банкя, посока Перник.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.