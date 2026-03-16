Тодор Анастасов е новият председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура“.

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов досегашният председател на УС на АПИ инж. Стоян Николов е освободен от поста. Това съобщиха от Министерството.

Тодор Анастасов е инженер, специалност "Транспортно строителство“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Има дългогодишен опит в областта на проектирането, строителството и контрола на пътища и съоръжения.

Бил е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресор Агенция "Пътна инфраструктура“. Заемал е ръководни позиции в Централната лаборатория по пътища и мостове.