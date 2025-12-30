Сподели close
Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, съобщават от АПИ.

Вятър духа в областите Видин, Добрич, Пазарджик, Русе, Сливен, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол.

Температурите са в интервала от -9° С до +5°С. Времето над страната е предимно ясно.

Ограничена видимост поради мъгла:

- До 50 м в област Враца

Шофирайте отговорно!