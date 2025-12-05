Хасан Адемов от АПС в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".
"Оказа се, че "единственият възможен" бюджет на управляващите има алтернатива", каза още той.
Според него процедурата е дълга, за да се случи това, тъй като на първо място трябва да се проведат заседанията на НЗОК и на НОИ, а след тях – заседание на тристранния съвет и заседание на Министерски съвет.
По думите му българите най-често излизат на протест, когато "им се бръкне в джоба". "Точно това доведе до тази протестна вълна. Разбира се, има и други моменти, като безпардонното отношение на управляващите и начина, по който силово се опитаха да вкарат бюджета", подчерта Адемов.
"Пеевски е добър търговец", заключи депутатът от АПС относно твърдения, че е искал да изтъргува излизането си от списъка "Магнитски".
