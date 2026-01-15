Искаме да изкажем благодарност на решението на президента да връчи третия проучвателен мандат на ПГ на "Алианс за права и свободи". Считаме, че това е чувствителна оценка за нашите последователни усилия в рамките на 51-вото Народно събрание за отстояване на принципите на демокрацията, на държавността, на институционалното единство и сила на държавата и това нещо видяхме, че е оценено, за което благодаря. Това обяви председателят на ПГ на "Алианс за права и свободи" Хайри Садъков след като президентът Румен Радев обяви, че третия мандат за съставяне на правителство ще го даде на АПС, предаде репортер на"Имайки предвид спецификата на третия мандат, предстои с парламентарната група и структурите да обсъдим и да вземем правилното решение за това, което предстои", каза депутатът.Садъков обясни, че парламентарната им група ще приеме мандата и ще обсъдят.