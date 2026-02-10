Илияна Йотова за служебен премиер.
Според партията на Ахмед Доган Андрей Гюров е подходящ за този пост, предаде репортер на ФОКУС.
Садъков изтъкна, че по време на разговорите с държавния глава са повдигнали теми - важни за страната.
“Да бъдем последователни – ценовият шок. Ситуацията в страната, която се получава. Цените на електроенергията. Това са теми, които са много горещи, важни и ние имаме своята позиция. Поставихме ги и днес тук, ще ги поставим към кабинета в оставка още от днес или утре и ще търсим бързи решения, защото обществото не може да чака“.
От АПС коментираха и случая "Петрохан“. По техни думи е необходима бърза реакция на институциите в държавата по този въпрос.
“Обществените очаквания и нагласи са нещата да се случват по-бързо – това е крещящ случай. И призоваваме институциите, които са пряко отговорни по тази тема и по този въпрос, имайки предвид възможността да вземат нещата в свои ръце и много бързо да дадат отговори пред обществото. Включително очакваме и премиерът, и вътрешният министър да използват правото си да застанат пред парламента на трибуната и да обяснят какво се случва“.
АПС дадоха обяснение за гласуваното доверие към Гюров
© ФОКУС
Още по темата
/
МЕЧ на консултации при Йотова: В момента използвате президенстската институция за бъдеща кампания, трябваше да подадете оставка заедно с Радев
11:55
Проф. Антоанета Христова: Андрей Гюров е максимално отдалечен от управляващите и приближен до опозицията
09.02
Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва
08.02
Още от категорията
/
Мария Брестничка: Един от основните проблеми, които децата виждат по отношение на насилието в училище, е това, че институциите не ги защитават
12:37
Ивайло Калфин: ЕС търси реформи в икономиката и отбраната, без да засяга социалните приоритети
09:02
ПП-ДБ: ДАНС и Прокуратурата да предоставят всяка информация във връзка с дейността на сдружението свързано със случая "Петрохан"
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Почина Георги Лебамов
10:39
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.