Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
АПС искат оставката на Антон Славчев, но не и закриване на КПК 
Автор: Георги Кирилов 11:55Коментари (0)43
© Facebook
"Нашата парламентарна група, нашите избиратели са най-потърпевши от Комисията за противодействие на корупцията. Ако Комисията се закрие, къде отива тя? Нали знаете, в Сметна палата. Кой е председателят ѝ? Господин Главчев. Кой е Главчев? Всичко много добре го знаете. От трън, та на глог.“

Това коментира депутатът от "Алианс за права и свободи“ Танер Али по отношение на предложението на ПП-ДБ за остраняването на Антон Славчев като председател на КПК и в отговор на темата за закриването на комисията, която седи на дневен ред в кулоарите на парламента от месеци.

Депутатът алармира, че ако се закрие комисията, ще трябва да платим като неустойка сума в размер на близо 60 милиона евро. 

"Нашето предложение може би ще бъде тя да бъде независим орган, с експерти, избрани на конкурсен принцип, които ще бъдат от Европейския съюз като орган, който ще ги изпитва тези кандидати, които ще членуват в КПК.

"Това не е външна намеса, ние сме в ЕС“, уточни той. "Всички пострадахме от нея.“

Относно спорния законопроект на ИТН, Али подчерта:

"Те се определят като журналисти, а в един момент се обръщат срещу своите колеги. Естествено, трябва да има журналистическа култура, добро поведение между колеги. Заради този етичен кодек, който има проблем с журналистите, има си съд.“

Още по темата: общо новини по темата: 1620
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
предишна страница [ 1/270 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
17:06 / 09.10.2025
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
11:23 / 08.10.2025
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
17:19 / 09.10.2025
Прехвърлиха делото за пребития шеф на полицията в Русе към прокуратурата във Велико Търново
Прехвърлиха делото за пребития шеф на полицията в Русе към прокуратурата във Велико Търново
16:59 / 08.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
51-ото Народно събрание
България и Войната в Украйна
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: