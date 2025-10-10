ЗАРЕЖДАНЕ...
|АПС искат оставката на Антон Славчев, но не и закриване на КПК
Това коментира депутатът от "Алианс за права и свободи“ Танер Али по отношение на предложението на ПП-ДБ за остраняването на Антон Славчев като председател на КПК и в отговор на темата за закриването на комисията, която седи на дневен ред в кулоарите на парламента от месеци.
Депутатът алармира, че ако се закрие комисията, ще трябва да платим като неустойка сума в размер на близо 60 милиона евро.
"Нашето предложение може би ще бъде тя да бъде независим орган, с експерти, избрани на конкурсен принцип, които ще бъдат от Европейския съюз като орган, който ще ги изпитва тези кандидати, които ще членуват в КПК.
"Това не е външна намеса, ние сме в ЕС“, уточни той. "Всички пострадахме от нея.“
Относно спорния законопроект на ИТН, Али подчерта:
"Те се определят като журналисти, а в един момент се обръщат срещу своите колеги. Естествено, трябва да има журналистическа култура, добро поведение между колеги. Заради този етичен кодек, който има проблем с журналистите, има си съд.“
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
22:38 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
