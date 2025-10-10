АПС искат оставката на Антон Славчев, но не и закриване на КПК 

© Facebook "Нашата парламентарна група, нашите избиратели са най-потърпевши от Комисията за противодействие на корупцията. Ако Комисията се закрие, къде отива тя? Нали знаете, в Сметна палата. Кой е председателят ѝ? Господин Главчев. Кой е Главчев? Всичко много добре го знаете. От трън, та на глог.“



Това коментира депутатът от "Алианс за права и свободи“ Танер Али по отношение на предложението на ПП-ДБ за остраняването на Антон Славчев като председател на КПК и в отговор на темата за закриването на комисията, която седи на дневен ред в кулоарите на парламента от месеци.



Депутатът алармира, че ако се закрие комисията, ще трябва да платим като неустойка сума в размер на близо 60 милиона евро.



"Нашето предложение може би ще бъде тя да бъде независим орган, с експерти, избрани на конкурсен принцип, които ще бъдат от Европейския съюз като орган, който ще ги изпитва тези кандидати, които ще членуват в КПК.



"Това не е външна намеса, ние сме в ЕС“, уточни той. "Всички пострадахме от нея.“



Относно спорния законопроект на ИТН, Али подчерта:



"Те се определят като журналисти, а в един момент се обръщат срещу своите колеги. Естествено, трябва да има журналистическа култура, добро поведение между колеги. Заради този етичен кодек, който има проблем с журналистите, има си съд.“