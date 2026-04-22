"Приемаме резултатите от изборите на 19 април с политическа честност и ясното съзнание, че общественото доверие се изгражда чрез последователност, характер и ефективна работа", заявиха в своя позиция от "Алианс за права и свободи".

От формацията подчертават, че тя не е създадена като временен политически проект или инструмент за участие в "поредната политическа сделка", а като отговор на дългогодишен модел на зависимости и подмяна на обществената воля. Според тях този модел е превърнал политиката в средство за контрол, вместо в инструмент за защита на свободата и демокрацията.

От АПС отбелязват, че по време на кампанията значителна част от обществото е търсила бърза и категорична промяна, като много избиратели са гласували с очакване за незабавно разместване на властта. В същото време над 50 000 души са подкрепили партията, което от ръководството определят като сериозен вот на доверие и стимул за продължаване на политическата кауза.

Партията заявява, че няма да търси оправдания в избирателите, а ще направи задълбочен анализ на резултатите и собствените си слабости. Сред приоритетите, очертани от формацията, са укрепване на местните структури, разширяване на политическия профил и засилване на връзката с гражданите.

От АПС посочват, че ще реорганизират структурите си и ще дадат път на личности с обществен авторитет, като същевременно ще продължат да бъдат активни в защита на гражданските интереси.

В заключение отправят призив към своите поддръжници да не губят кураж и да не допускат разочарованието да се превърне в отказ от участие в обществения живот, подчертавайки, че политическите общности губят смисъл не при изборни загуби, а когато се откажат от своята мисия.