АПС ще сезира Конституционния съд за промените в Изборния кодекс
"Маските паднаха. Досега всичко успяваха да направят и с БСП, и с ГЕРБ и с ИТН, когато искаха някакво мнозинство или нещо тяхно да бъде решено - на ДПС - Ново начало, те успяваха да убедят народни представители или директно цели парламентарни групи, но днес те не го направиха. Крият се зад някаква завеса, защото съвестта ги гризе. Това което се случи днес, няма нищо общо с демокрацията у нас и по света", каза още депутатът.
ФОКУС припомня, че по - рано депутатът Едис Даудов се закле като народен представител от АПС и минути по - късно напусне парламентарната група на "Алианс за права и свободи".
"Трябва да питаме него, явно предварително са се договорили така да се случи. Трябва да питаме колко пари е взел от Делян Пеевски", коментира така Танер Али решението на Дудов.
