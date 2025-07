АЗПБ: Не позволявайте фермерите да платят цената на новите геополитически решения на ЕК

© Асоциацията на земеделските производители в България изразява своята категорична позиция срещу изнесените намерения на Европейската комисия за трансформиране на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2028 г. С оглед на изтеклите документи, предвиждащи съкращаване на средствата за ОСП и нейното вливане в общ национален пакет, обединяващ селскостопанска, кохезионна и други политики, АЗПБ изразява дълбока тревога от посоката, в която се развиват плановете за Общата селскостопанска политика.



Тези планове застрашават установената двустълбова структура на ОСП и създават риск от сериозна дестабилизация на сектора. АЗПБ счита, че подобни промени ще компрометират предвидимостта и ефективността на подкрепата за европейските фермери, ще отворят врати за пренасочване на средства и ще доведат до загуба на прозрачност и сравнимост между държавите членки, подкопавайки принципите на обща европейска политика.



АЗПБ отправя апел към всички политици, правителството и представителите на България в Европейския парламент да се противопоставят на тези предложения и да защитават настоящата структура и бюджета на ОСП до самия край на преговорите по следващата МФР на ЕС за периода 2028-2034 г.



"Неведнъж сте чували от мен да призовавам сектора към обединение, но днес това е неотложно“, напомня Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ.



"Създаването на Българската агрохранителна камара (БАхК) през 2023 г. с участието на 23 организации бе първата стъпка. Сега заедно се присъединяваме в подкрепа на европейската петиция на Copa-Cogeca“ ("No Budget! No CAP! No Farmers! No Food Security!“). Секторът е изправен пред нарастващи предизвикателства: климатична несигурност, ценови колебания, геополитическа нестабилност, нови международни търговки и митнически модели. "Именно затова е критично важно сега, както никога досега, всички национални и европейски институции да защитят една стабилна, финансово обезпечена и стратегически насочена ОСП“, каза Върбанов.



АЗПБ е против предложението за включването на ОСП в обединен "национален пакет“, защото:



• Унищожава досегашната архитектура на ОСП, която гарантира балансирана подкрепа между стабилност и развитие.



• Премахва стабилността и предвидимостта, които фермерите имат нужда да планират инвестиции, устойчиво производство, както и да успеят да оцелеят в процеса на трансформация на агрохранителсната система и зелени политики на ЕС.



• Отваря вратата за пренасочване на средства към други приоритети, без реална гаранция за фермерите и производителите на храни, както и за икономическото и инфраструктурното развитие на селските райони.



• Поставя в неравностойна позиция фермерите и политиката за развитието на селските райони между държавите членки.



• Води до загуба на прозрачност и сравнимост между държавите членки – отстъпление от принципа на обща европейска политика.



Защо е важно да се запази сегашната структура на ОСП и да не се допускат допълнителни бюджетни съкращения:



• За да се гарантира продоволствената сигурност на ЕС в условия на глобална нестабилност.



• За да продължи подкрепата за устойчиви практики, биоразнообразие и климатични цели.



• За да се осигури социална и икономическа жизненост в селските райони на България и целия ЕС.



• За да остане ОСП инструмент на солидарност, справедливост и устойчив растеж – не просто национален фонд за разходи.



• За да се съхрани единният пазар и да се избегне фрагментиране на европейската агрополитика.



• За да не продължи подкопаването на доверието в европейската солидарност и идеята за ЕС.