Àáèòóðèåíòúò ñ êîðîíàâèðóñ ñå ïî÷óâñòâàë çëå íà ñëåäâàùàòà âå÷åð ñëåä áàëà

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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 16:32 / 01.07.2020Êîìåíòàðè (5)42
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Àáèòóðèåíòúò ñ COVID-19 îò ãðàä Áÿëà, êîéòî áåøå ïðèåò çà ëå÷åíèå â ðóñåíñêàòà áîëíèöà "Ìåäèêà", å èìàë ñàìî ãëàâîáîëèå â íàâå÷åðèåòî íà áàëà ñè âúâ Âåëèêî Òúðíîâî, êîéòî ñå å ïðîâåë íà 27 þíè.

 

Òîâà îáÿñíèõà óïðàâèòåëÿò íà çäðàâíîòî çàâåäåíèå ä-ð Èâåëèí Éîöîâ è äîö. ä-ð Äîðà Ìàðèíîâà, êîÿòî ðúêîâîäè ñåêòîðà çà ëå÷åíèå íà áîëíè ñ êîðîíàâèðóñ.

 

Ìîì÷åòî íå å ïîäîçèðàëî, ÷å ìîæå äà ñå å çàðàçèëî ñ âèðóñà è ñìÿòàëî, ÷å ãëàâîáîëèåòî ìó ïðîñòî å â ðåçóëòàò íà âúëíåíåíèåòî îò ïðåäñòîÿùîòî ñúáèòèå. Ìåäèöèòå îïðåäåëèõà êàòî íåêîðåêòíè è ãðîçíè îáâèíåíèÿòà ñðåùó çðåëîñòíèêà. 

 

Â äåíÿ ñëåä áàëà àáèòóðèåíòúò ñå ïî÷óâñòâàë îòïàäíàë. Òîâà ñè îáÿñíèë ñ áåçñúííàòà íîù çàðàäè òúðæåñòâîòî. Åäâà â ïîíåäåëíèê, íà 29 þíè, ïîëó÷èë áîëêè â ãúðëîòî, ñóõà êàøëèöà è èìàë âèñîêà òåìïåðàòóðà.

 

"Íåãîâàòà ñåñòðà, êîÿòî å ñòóäåíòêà ïî ìåäèöèíà â Ãåðìàíèÿ, ãî ïîñúâåòâàëà äà ñè íàïðàâè òåñò çà êîðîíàâèðóñ, êîéòî ñå îêàçàë ïîëîæèòåëåí", îáÿñíè äîö. ä-ð Ìàðèíîâà, öèòèðàíà îò "Ìîíèòîð.

 

Ìîì÷åòî íÿìà ïðåäïîëîæåíèÿ êúäå è êàê ñå å çàðàçèëî. Ïðåç ïîñëåäíèÿ ìåñåö áèë ñàìî â ãðàä Áÿëà, êúäåòî æèâåå ñåìåéñòâîòî ìó. Äî Âåëèêî Òúðíîâî îòèøúë çàðàäè ìàòóðèòå.

 

Íà 30 þíè àáèòóðèåíòúò å äîêàðàí ñ ëèíåéêà îò Áÿëà â Óíèâåðñèòåòñêàòà áîëíèöà "Ìåäèêà". Òåðàïèÿòà å çàïî÷íàëà âåäíàãà è ìåäèöèòå ïðåäïîëàãàò, ÷å íÿìà äà ðàçâèå äèõàòåëíà íåäîñòàòú÷íîñò. Ñúñòîÿíèåòî ìó ñå îïðåäåëÿ êàòî äîáðî.




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