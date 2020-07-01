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|Àáèòóðèåíòúò ñ êîðîíàâèðóñ ñå ïî÷óâñòâàë çëå íà ñëåäâàùàòà âå÷åð ñëåä áàëà
Òîâà îáÿñíèõà óïðàâèòåëÿò íà çäðàâíîòî çàâåäåíèå ä-ð Èâåëèí Éîöîâ è äîö. ä-ð Äîðà Ìàðèíîâà, êîÿòî ðúêîâîäè ñåêòîðà çà ëå÷åíèå íà áîëíè ñ êîðîíàâèðóñ.
Ìîì÷åòî íå å ïîäîçèðàëî, ÷å ìîæå äà ñå å çàðàçèëî ñ âèðóñà è ñìÿòàëî, ÷å ãëàâîáîëèåòî ìó ïðîñòî å â ðåçóëòàò íà âúëíåíåíèåòî îò ïðåäñòîÿùîòî ñúáèòèå. Ìåäèöèòå îïðåäåëèõà êàòî íåêîðåêòíè è ãðîçíè îáâèíåíèÿòà ñðåùó çðåëîñòíèêà.
Â äåíÿ ñëåä áàëà àáèòóðèåíòúò ñå ïî÷óâñòâàë îòïàäíàë. Òîâà ñè îáÿñíèë ñ áåçñúííàòà íîù çàðàäè òúðæåñòâîòî. Åäâà â ïîíåäåëíèê, íà 29 þíè, ïîëó÷èë áîëêè â ãúðëîòî, ñóõà êàøëèöà è èìàë âèñîêà òåìïåðàòóðà.
"Íåãîâàòà ñåñòðà, êîÿòî å ñòóäåíòêà ïî ìåäèöèíà â Ãåðìàíèÿ, ãî ïîñúâåòâàëà äà ñè íàïðàâè òåñò çà êîðîíàâèðóñ, êîéòî ñå îêàçàë ïîëîæèòåëåí", îáÿñíè äîö. ä-ð Ìàðèíîâà, öèòèðàíà îò "Ìîíèòîð.
Ìîì÷åòî íÿìà ïðåäïîëîæåíèÿ êúäå è êàê ñå å çàðàçèëî. Ïðåç ïîñëåäíèÿ ìåñåö áèë ñàìî â ãðàä Áÿëà, êúäåòî æèâåå ñåìåéñòâîòî ìó. Äî Âåëèêî Òúðíîâî îòèøúë çàðàäè ìàòóðèòå.
Íà 30 þíè àáèòóðèåíòúò å äîêàðàí ñ ëèíåéêà îò Áÿëà â Óíèâåðñèòåòñêàòà áîëíèöà "Ìåäèêà". Òåðàïèÿòà å çàïî÷íàëà âåäíàãà è ìåäèöèòå ïðåäïîëàãàò, ÷å íÿìà äà ðàçâèå äèõàòåëíà íåäîñòàòú÷íîñò. Ñúñòîÿíèåòî ìó ñå îïðåäåëÿ êàòî äîáðî.
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