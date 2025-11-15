Още две катастрофи са станали преди малко на АМ "тракия". За това сигнализира читател наЗадръстването е километрично. Пътнотранспортните произшествия са станали на 62 и 68 километър посока Пловдив. Не се съобщават за материални щети или ранени.припомня, че тази сутрин стана много тежка катастрофа на АМ "Тракия" близо до разклона за Стара Загора. Там аутобанът все още е затворен за движение.Семейство мъж и жена са загиналите. По първоначална информация жена е загубила управлението над джипа си в посока София, преминава през мантинелите и удря колата, която се е в движила в насрещното платно в посока Бургас.Семейството, което е било отпред в колата. е загинало. Детето им е настанено в Старозагорската болница.