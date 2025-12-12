Адриан Николов: Съревнованието при изборните обещания ще е свързано с данъци, фискална политика и икономика
©
Редно е да напомним как започна поредицата от протести – с внасянето на проекта за бюджет за 2026 г. стана ясно, че правителството планира да увеличи значително данъчната тежест върху работещите и бизнеса, включително чрез повишаване на вноската за пенсия в НОИ, значително покачване на максималния осигурителен доход и удвояване на данък дивидент. От голямо значение бяха и новите административни изисквания към софтуерите за управление на продажби, както и новата минимална заплата. Големите увеличения на заплатите в някои бюджетни системи – струващи милиарди, но без яснота какво седи срещу тях като резултат и качество на публичните услуги – бяха възприети като несправедливост. Тази комбинация се оказа напълно неприемлива и основното искане на първия голям протест беше именно оттеглянето на бюджета и преработката му в посока на премахването на проблемните мерки. В дните до представянето на коригирания бюджет обаче исканията на протеста ескалираха до оставка на правителството, което в крайна сметка беше и развръзката.
Тези събития ясно подчертават еволюцията на ключовите теми в обществения дебат. През последните години те се менят доста бързо, най-вече заради непостоянната среда. В началото на десетилетието разделителната линия беше здравната политика и мерките срещу пандемията и особено ваксинирането. Руската инвазия в Украйна извади на дневен ред про- и анти-руски тези и говорители, а антиевропейската реторика на практика създаде една от средноголемите партии в настоящия парламент. Напредването на процеса по приемане на еврото се движеше по същия разлом, дотам че имаше и искания за провеждане на референдум, който директно да измери двата лагера.
Днес тези теми са по-скоро на заден план. Икономическата политика и доходите станаха централни за кратко в месеците на голяма инфлация през 2022/23, но днес няма две мнения, че именно те ще изиграят ключова роля на идващите след няколко месеца избори, а партията, която успее най-добре да включи в програмата си червените линии на протеста ще привлече подкрепата на протестиращите. Без да изключваме възможността в следващите седмици да излязат на дневен ред нови теми, в сферата на икономиката партиите, които искат да увеличат гласоподавателите си трябва да включат следното:
– Ясен план за намаляване на числеността на работещи в обществения сектор и концепция за реорганизация на структурата на публичната администрация;
– Приемане на нови правила за възнагражденията в обществения сектор, в това число премахване на недомислените формули за автоматично увеличаване на заплатите, понякога в милиардни измерения за данъкоплатеца, ограничаване на бонусите и опростяване;
– Гаранции за запазване на ключова котва на данъчно-осигурителния модел – широка основа, но ниски ставки за облагане; или практически – без промени в осигуровките и основните данъци;
– Ограничаване на административната тежест върху бизнеса;
– Мерки за ограничаване на разходите, свиване на дефицита и запазване на относителната тежест на публичния дълг;
– В по-общ план, средносрочна визия за икономическо развитие и растеж на инвестициите след приемането на еврото.
Завръщането на икономиката и фиска в центъра на политическия дискурс има и още едно важно последствие отвъд изборите. В последните години бюджетната процедура беше обект най-вече на експертен дебат, без да остава задълго в полезрението на средния избирател. Оттук насетне обаче обществото ще гледа публичните финанси под лупа и ще блокира всички опити на управлението да му бръкне в джоба – било то днес чрез по-високи данъци или утре чрез по-висок дълг. Темата за бюджета доказа, че може да сваля правителства и това ще виси над главите на бъдещите финансови министри.
Това разбира се не е единствената движеща сила зад протеста – другата, тясно свързана тема е корупцията, превзетата държава и хроничният провал на съдебната власт да осигурява да създаде справедливост. В непосредствено бъдеще тези два въпроса ще доминират публичния дебат; остава отворен въпросът кой ще успее да се позиционира най-близо до позициите на активизиралите се граждани.
Още по темата
/
Слави Трифонов: Ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил
13:22
Българите в чужбина на протест: Сънародниците ни в над 10 града извън страната подкрепиха протеста срещу властта
11.12
Диана Блажева и Ива Атанасова: Мина се една граница, която не трябваше! На следващите избори активността ще се повиши
11.12
Съвет от Бъчварова: Единственият полезен ход, който имат Борисов и Пеевски, е да потърсят нова легитимност отново на избори
11.12
Още от категорията
/
Цената на златото отново премина ключово ниво. Защо благородният метал стига до космически стойности?
15:16
Какво става с пенсиите, заплатите и майчинските, ако България влезе в новата година без бюджет?
10:33
Проф. Боян Дуранкев: Пенсионната система в България изглежда стабилна поне за следващите десетина години
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.