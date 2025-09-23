Адско задръстване на АМ "Тракия"! Тапата е от София до Ихтиман

© За сериозно задръстване на АМ "Тракия" в посока Бургас, съобщават пътуващи.



Тапата от изчакващи автомобили е от изхода на София до Ихтиман.



Задръстванията по АМ "Тракия" в посока Бургас започнаха още в следобедните часове. "Фокус" ви съобщи, че малко след 16 часа край Вакарел се е образувала километрична опашка от автомобили.



Шофирайте внимателно!