Адв. Андрей Дамянов за д-р Станимир Хасърджиев: Ако е отмъщение, то не е от мен
"Преди 3 г. като член на УС на Националната пациентска организация видяхме, че има недобре обосновани разходи в дейността на организация - поискахме обяснение от д-р Хасърджиев - не получихме такова. Подадохме сигнал до Икономическа полиция. Подадохме си оставките, след това не знам какво се е случвало", заяви адв. Дамянов.
Припомняме, че в момента тече производството срещу дългогодишния председател на пациентска организация - д-р Станимир Хасърджиев. Той и още трима - актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бивш френски легионер са в ареста с обвинения за принуда спрямо млад мъж, който твърди, че е връзван и държан против волята му. Според обвинението също така е принуждаван и да употребява наркотици.
За проблемите си с правосъдието д-р Хасърджиев вчера хвърли вината върху адвокат Андрей Дамянов, бивш член на Управителния съвет на Националната пациентска организация, бивш член и на Надзорния съвет на НЗОК.
Причина за тогавшния сигнал Дамянов обясни, че Хасърджиев не е дал смислено обяснение, не са били представени документи, които да доказват материална обоснованост на тези разходи. "Конфликт между мен и него не е възникнал. Конфликът беше между контролния съвет и д-р Хасърждиев в качеството му на изпълнителен директор".
"В интерес на истината нямам спомен за сумата, след като сме подали сигнал, значи не е била малка. Давал съм 2 пъти обяснения по случая, беше представена счетоводна документация, фактури. Не ми е известно заключението по това производство", добави още адвокатът пред bTV.
Той заяви, че не знае за личните проблеми на д-р Хасърджиев - "Далеч съм от проблемите на НПО в момента".
"Ако е отмъщение, то не е от мен. Модел, рейнджър - дори не ги познавам. Нямам обяснение", заяви още адв. Андрей Дамянов.
