Адв. Димитър Марковски: Съмнително е, че Калушев не се свързва с близките си и с разследването
Има информация за родители, които са пращали децата си в хижата, други били с издирвания Ивайло Калушев и не се притеснявали, че децата им не си вдигат телефона.
Издирват се няколко лица, версиите са много
"Свидетели сме на изключително тежко криминално престъпление. Това, че има много версии, по които се работи, не е никак лошо. Ситуацията е доста комплицирана и се усложнява от липсата на собственика на хижата Ивайло Калушев", коментира адв. Димитър Марковски в предаването "България сутрин".
Той поясни, че трябва да се изчакат присъствено-обективните доказателства - назначените експертизи, които ще покажат посоката, в която трябва да се върви.
"Разследването трябва безпристрастно да подреди пъзела. Първо, трябва да се изчисти дали става въпрос за убийство", уточни юристът пред Bulgaria ON AIR.
Според него може да става въпрос и за скандал помежду им.
Оръжия и съдебна експертиза
Адв. Марковски отбеляза, че в хижата е имало намерени оръжия, а труповете са с прострелни рани и съдебната експертиза трябва да установи дали изстрелите са извършени с тях, или не.
"Трябва да се направи много внимателна проверка на неправителственото сдружение и да се прецени по какъв начин деца са пребивавали горе. Трябва да се прецени тези деца как са били надзиравани, трябва с тях да разговарят психолози. Обикновено тези места, високо в планините, са много добра база за криминални дейности. Удобно място са за укриване и развиване на каквато и да било криминална дейност", подчерта адвокатът.
Политически нюанси и притеснения
По думите му може да се търсят политически нюанси и краски, но е възможно да се ползват от партиите за "политически нужди".
Според Марковски е съмнително и притеснително това, че Калушев не се свързва с близките си и с разследването толкова време: "Там има нещо, което не е редно".
Той уточни, че обикновено тела се заливат с лесно запалими течности, преди да се запалят, за да се прикрият следите.
"Ако това е била целта с прикриването на телата, не е професионално извършена", обясни адвокатът за пожара.
"Винаги се върви по горещите следи на престъплението. Практиката говори, че в рамките на кратки срокове, ако не се съберат сериозни убедителни доказателства и не се тръгне в правилна посока, нещата ще забуксуват", предупери Марковски.
Изтеклите интимни видеа в порно сайтове
Адвокатът коментира и изтеклите интимни видеа от козметични студиа и гинекологичен кабинет.
"Ако се установи, че хората, които са работили, нямат знание, че камерите са извършвали записи и впоследствие се разпространяват, трудно може да се стигне до наказателна отговорност", заяви той.
Марковски посочи още, че този тип престъпления не са тежко наказуеми и може да се стигне до административна глоба.
"Въпрос на доказване е кой е монтирал тези системи и съзнателно ли са извършвани записите", добави той.
По думите му потърпевшите могат да заведат граждански дела срещу собствениците и да търсят обезщетение.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.